العبيدي: خطة لتطوير المرافق السياحية

2020/02/14 | 15:32 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت هيأة السياحة عن خططها لتطوير المواقع والمرافق السياحية الحيوية في البلاد.

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