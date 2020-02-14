“كورونا” يشغل العالم.. غوغل تكشف عن أسئلة البحث الأكثر شيوعا حول الفيروس القاتل

2020/02/14 | 15:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة كشفت غوغل عن أكثر 10 استعلامات بحث شائعة مرتبطة بفيروس “كورونا” القاتل، المعروف رسميا باسم Covid-19، حيث انتقل الناس إلى محرك البحث للعثور على مزيد من المعلومات عنه.وتقول غوغل إن الأشخاص طرحوا أسئلة حول الأعراض، وعدد المرضى الذين ماتوا حتى الآن، بسبب عدوى “كورونا” الجديدة القاتلة، التي تفشت في الصين أولا […]

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