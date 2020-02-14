بالصور والفيديو.. البحرية الاميركية تسرد تفاصيل ضبط صواريخ الحوثيين في بحر العرب

2020/02/14 | 15:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق نشر حساب القيادة المركزية الأمريكية على تويتر، اليوم الخميس، مقطع فيديو وصور لعملية نفذها طراد تابع للبحرية الامريكية في بحر العرب.وذكر الحساب في تغريدة تابعتها “يس عراق”، “تم تحديد أن هذه الأسلحة من أصل إيراني ويقدر أنها موجهة إلى الحوثيين في اليمن”.وأعلن الحساب عن العملية التي جرت في 9 […]

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