إسبر وكارنباور يؤكدان استمرار عمل التحالف بالعراق لمساعدته في مواجهة الإرهاب

2020/02/14 | 15:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، ان عمل التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في العراق، لم ينته بعد.

وأوضح إسبر في مؤتمر صحفي جمعه بنظيرته الألمانية انغريت كرامب كارنباور، ان التحالف الدولي والولايات المتحدة، يعملان على التنسيق بين العراق وحلف شمال الأطلسي الناتو، لتوسعة مهام الحلف في العراق مستقبلاً، والتي تتمحور حول دحر تنظيم داعش الإرهابي، ودعم القوات العراقية، لتتمكن مستقبلاً من القيام بمهمة محاربة “داعش” لوحدها، مضيفا ان الولايات المتحدة لن تتخلى عن العراق، وستواصل إمداده بالمعلومات والدعم اللازم.

من جهتها جددت كارنباور، التزام برلين بمهامها ضمن التحالف الدولي لدحر داعش، والتعاون مع حلف “الناتو” في العراق، مبينة ان القوات الالمانية تعمل في العراق وتسعى لبناء قدرات قواته، للقيام بمهامها بصورة مستقلة مستقبلاً، بعد ان كان برلمان بلادها قد حدد جدولا زمنيا لوجود القوات الألمانية في العراق.

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