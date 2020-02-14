بيلي إيليش تطلق أغنية فيلم جيمس بوند الجديد

2020/02/14 | 15:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أطلقت نجمة موسيقى البوب الشابة بيلي إيليش، أغنية فيلم جيمس بوند المقبل (نو تايم تو داي) "لا وقت للموت" التي طال انتظارها.

وبثت الأغنية ومدتها أربع دقائق أمس الخميس، على موقع "يوتيوب" والعديد من مواقع البث الموسيقي، وهي أغنية مؤلمة عن الخيانة واليأس اشتركت إيليش في تأليفها مع أخيها الأكبر فينياس.

وإيليش (18 عاما) هي أصغر فنانة على الإطلاق تكتب وتؤدي أغنية في أحد أفلام جيمس بوند، لتمضي بذلك على خطى نجوم مثل أديل ومادونا وبول مكارتني.

وفيلم "نو تايم تو داي" هو الخامس والعشرون في سلسلة أفلام جيمس بوند، ويعرض في نيسان المقبل، حيث يواصل دانييل كريج لعب دور العميل السري البريطاني لمرة خامسة.

ومن المقرر أن تقوم إيليش بأداء الأغنية على المسرح للمرة الأولى في حفل توزيع جوائز بريت الموسيقية في لندن يوم 18 شباط، قبل أن تنطلق في جولة بأمريكا الشمالية في التاسع من آذار.

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