اللقاء الأول لميمي أمام بورتو

2020/02/14 | 15:44 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

يواجه مهاجم منتخبنا الوطني بكرة القدم، مهند علي "ميمي"، في أول مباراة له مع فريقه "بورتيمونسي"، وصيف الدوري البرتغالي "بورتو" في الثالث والعشرون من الشهر الجاري.

وسيخوض ميمي التدريبات بمفرده يومي الجمعة والسبت، قبل خوض التدريبات الجماعية مع فريقه الجديد بعد غد الاحد.

وسيغيب ميمي، عن مباراة فريقه "بورتيمونسي"، يوم غد السبت، أمام فريق موريرينسي بالجولة (21) مِن الدوري البرتغالي.

فيما سيتوجه ميمي بشكل رسمي بقائمة فريقه في المباراة المقبلة أمام وصيف الدوري البرتغالي "بورتو" بالثالث والعشرون من الشهر الجاري.

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