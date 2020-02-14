امريكا: إيران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين

2020/02/14 | 15:45 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

أكد وزير الخارجية الامريكي، مايك بومبيو، اليوم الجمعة، أن إيران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين.

قال بومبيو في تصريح صحفي، أن "إيران تتحدى مجلس الأمن بتهريبها أسلحة للحوثيين".

وأكد ان "اعتراض أسلحة من إيران في طريقها للحوثيين دليل على أنها أكبر دولة راعية للإرهاب".

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