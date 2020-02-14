منظمة الصحة العالمية تحذر من إصابة ثلثي سكان الكوكب بفيروس كورونا الجديد

2020/02/14 | 15:49 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصحة العالمية من خطر إصابة ثلثي سكان الكوكب بفيروس كورونا الجديد.

وأكد الخبير في المنظمة إيرا لونجيني، إن إجراءات الحجر قد تبطئ تفشي الفيروس، لكنها لن توقفه، لأنه تمكن من التسلل إلى خارج الصين قبل اتخاذ هذه الإجراءات، مشيرا الى أن كل مصاب حاليا ينقل الفيروس لشخصين أو ثلاثة أشخاص بالمعدل، ما قد يؤدي إلى إصابة نحو ثلثي سكان الأرض به في نهاية الأمر.

وعلى صعيد متصل، أكدت الحكومة الصينية أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغت ثلاثة وستين ألفا وثمانمئة وخمسين حالة، بينما توفي نحو الف وثلاثمئة وثمانين شخصا، بينهم مئة وإحدى وعشرون حالة وفاة جديدة خلال الساعات الماضية.

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