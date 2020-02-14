2020/02/14 | 15:50 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : أغانى المطربين لـ«عيد الحب»..من بينهم كاظم الساهر وآمال ماهر (المستقلة) – منى شعلان/حرص عدد من المطربين فى مصر والوطن العربي ، طرح أغانى منفردة ،تزامنًا مع إحتفالات عيد الحب ، الذى يحتفل به اليوم الجمعة، 14 فبراير 2020، العشاق من كافة أنحاء العالم.ويحتفل هذا العام بعض المطربين مع الجمهور بعيد الحب […]

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