فالح مهدي - المنافي الدافئة ؟

2020/02/14 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فالح_مهدي كتب فارس كمال نظمي مقاله الموسوم " بعد 6 عقود من موسوعة ذبحهم في 8 شباط .الشيوعيون الميدانيون في قلب الحراك الثوري التشريني في ملحق جريدة المدى بتاريخ 9-02-2020 ، أثار ذلك المقال ردود فعل غاضبة وقد تناول هذا الموضوع الصديق كاظم الحبيب مرتين ، كذلك الأستاذ جاسم المطير ومع ان ما كتبه نظمي يعنيه هو بالذات ويعني كاتب هذه السطور، إنما تميز جوابه بموضوعية وهدوء قل نظيرهما.كما قام الأستاذ مازن الح......

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