2020/02/14 | 15:55 - المصدر: الحوار المتمدن
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #فالح_مهدي كتب فارس كمال نظمي مقاله الموسوم " بعد 6 عقود من موسوعة ذبحهم في 8 شباط .
الشيوعيون الميدانيون في قلب الحراك الثوري التشريني في ملحق جريدة المدى بتاريخ 9-02-2020 ، أثار ذلك المقال ردود فعل غاضبة وقد تناول هذا الموضوع الصديق كاظم الحبيب مرتين ، كذلك الأستاذ جاسم المطير ومع ان ما كتبه نظمي يعنيه هو بالذات ويعني كاتب هذه السطور، إنما تميز جوابه بموضوعية وهدوء قل نظيرهما.
كما قام الأستاذ مازن الح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فالح مهدي - المنافي الدافئة ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
الشيوعيون الميدانيون في قلب الحراك الثوري التشريني في ملحق جريدة المدى بتاريخ 9-02-2020 ، أثار ذلك المقال ردود فعل غاضبة وقد تناول هذا الموضوع الصديق كاظم الحبيب مرتين ، كذلك الأستاذ جاسم المطير ومع ان ما كتبه نظمي يعنيه هو بالذات ويعني كاتب هذه السطور، إنما تميز جوابه بموضوعية وهدوء قل نظيرهما.
كما قام الأستاذ مازن الح......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#فالح مهدي - المنافي الدافئة ؟) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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