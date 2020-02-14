الدفاع المدني ينقذ 6 أشخاص تعطل المصعد بهم داخل مستشفى الكاظمية

2020/02/14 | 15:55 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز – العراق أعلنت مديرية الدفاع المدني، انقاذ ستة أشخاص بعد تعطل المصعد بهم داخل مستشفى الكاظمية في بغداد.وذكرت المديرية في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه، أن “غيارى الدفاع المدني في بغداد الكرخ، أنقذوا ستة أشخاص، أحدهم كان خارج من صالة العمليات، والباقين مرافقين له كانوا محصورين داخل مصعد مستشفى الكاظمية”.وأضاف […]

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