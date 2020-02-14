السلطات العراقية تُهدد المتظاهرين بورقة “داعش”.. محاولات لإنهاء الاحتجاجات

2020/02/14 | 15:56 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق كشفت السلطات العراقية، مؤخراً، عن إحباط مخطط وصفته بـ”الكبير” لتنظيم “#داعش” لاستهداف #المتظاهرين والقوّات الأمنية، وهو ما أثار مخاوف المحتجّين من لجوء السلطات إلى استخدام ورقة […]

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