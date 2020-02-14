تركيا تعلن قتل 6 عناصر من حزب العمال الكردستاني شمالي العراق

2020/02/14 | 15:59 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة (14 شباط 2020)، أن سلاح الجو التركي شن سلسلة من الغارات الجوية في منطقة جبلية شمالي العراق.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل إعلام، إن "الغارات أسفرت عن تحييد 6 من أعضاء حزب العمال الكردستاني (بي كا كا)".

وأضاف البيان: "حيد الجيش التركي 6 من أعضاء حزب العمال الكردستاني في غارات جوية في منطقة جبل قنديل في العراق، والعملية مستمرة".

وتشن تركيا ضربات جوية بشكل متكرر على مواقع شمالي العراق، وخاصة في منطقة جبل قنديل، حيث تؤكد أن مسلحي "حزب العمال الكردستاني" يتمركزون فيها، لكن الحملة الأخيرة التي أطلقت عليها "عملية المخلب" شملت قصفا بالمدفعية وعمليات برية أيضا.

بغداد اليوم- ديالى

كشف مصدر أمني رفيع من محافظة ديالى، الجمعة (14 شباط 2020)، عن التغييرات المهمة للمناصب الرفيعة داخل قيادة شرطة المحافظة، فيما اوضح سبب التغييرات التي حدثت.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تشكيلات قيادة شرط

بغداد اليوم – ذي قار

أعلنت شرطة محافظ ذي قار، الجمعة (14 شباط 2020)، القاء القبض على متاجرين اثنين بالمواد المخدرة وتضبط بحوزتهم (1400) قرص مخدر في مدينة الناصرية.

وقال إعلام شرطة ذي قار في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه "بناءً على مع

بغداد اليوم – نينوى

أعلنت وزارة الداخلية، الجمعة (14 شباط 2020)، اختراق وتفكيك خلية إرهابية وتلقي القبض على جميع عناصرها في حمام العليل بالموصل بمحافظة نينوى.

وقالت الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إنه " خلال عملية نوعية استباقي

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