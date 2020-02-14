التعليم توجه الجامعات بتزويدها أسماء خريجيها الثلاثة الاوائل لاعوام دراسية سابقة

2020/02/14 | 16:17 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الجامعات كافة بتزويدها أسماء الخريجين الثلاثة الاوائل على الاقسام في الكليات والمعاهد للدراسة الصباحية حصرا وللاعوام ٢٠١٦/٢٠١٧ و٢٠١٧/ ٢٠١٨ و ٢٠١٨/٢٠١٩.وبينت دائرة الدراسات […]

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