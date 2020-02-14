المرور توجه دعوة لأصحاب دراجات التكتك

2020/02/14 | 16:22 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بسبب استمرار الحملات المرورية على دراجات التكتك التي لا تحمل لوحات تسجيل ولكون الكثير من أصحابها هم معيلين لعوائلهم وللحد من هذه الظاهرة، نجدد دعوتنا لمالكي هذه الدراجات لتسجيلها مع […]

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