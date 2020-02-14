2020/02/14 | 16:24 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصدر يهدد باقتحام البرلمان في حال لم تمنح الثقة لحكومة علاوي

المستقلة ..كشف مقرب من زعيم التيار الصدري وتحالف سائرون، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، عن عزمهم محاصرة واقتحام مبنى مجلس النواب بجلسة منح الثقة لحكومة رئيس الوزراء المكلف، من اجل دعمها، شرط كونها بلا محاصصة .

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