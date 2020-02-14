الخارجية التركية تهاجم بشدة النظام السوري وتصفه بفاقد الشرعية

2020/02/14 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أدانت الخارجية التركية، تبني البرلمان السوري قرارا يدين الإبادة الجماعية للأرمن على يد الدولة العثمانية، مطلع القرن الماضي.

واتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصوي، في بيان نشرته الوزارة على موقعها، اتهم البرلمان السوري بممارسة النفاق، من خلال إصداره قرارا يدين تركيا، من قبل نظام يرتكب جميع أنواع المجازر دون التمييز بين الأطفال والكبار، ويشّرد ملايين الناس، ويُعرف عنه براعته في استخدام الأسلحة الكيميائية، على حد تعبيره، في إشارة للنظام السوري، الذي وصفه بفاقد الشرعية، مضيفا ان ما طرحه النظام السوري من ادعاءات لا أساس لها من الصحة، يعتبر مؤشرا واضحا على العقلية المشوهة التي تقف وراء تلك الادعاءات.

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