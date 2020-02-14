صادقون النيابية تتهم السفارة الأميركية برعاية مخططات لإشاعة الفساد بساحات التظاهر

2020/02/14 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اتهمت كتلة صادقون النيابية، السفارة الأميركية بأنها ترعى مخططات لإشاعة الفساد بساحات التظاهر ودعم بعض الظواهر المنحرفة.

وقالت الكتلة في بيان، إن السفارة الأميركية ترعى مخططا لإشاعة الفساد بساحات التظاهر، مبينة أن السفارة الاميركية تدعم بعض الظواهر المنحرفة البعيدة كل البعد عن أخلاق المجتمع العراقي.

ودعت الكتلة المؤسسات الثقافية والتربوية والدينية إلى تحمل المسؤولية لمنع الحرب الاميركية الخبيثة.

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