الجبوري: نينوى بحاجة الى 15 مليار دولار لإعادة إعمارها

2020/02/14 | 16:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف محافظ نينوى نجم الجبوري، عن حاجة مدينة الموصل الى مبلغ خمسة عشر مليار دولار لإعادة اعمارها.

وأشار الجبوري في تصريح، الى تواصل حركة الإعمار في المدينة، عبر استمرار العمل في أغلب المجسرات والمرافق الحيوية الأخرى، لإعادة إعمار ما دمرته عصابات داعش الإرهابية، على الرغم من قلة التخصيصات المالية، مبينا ان الدعم الدولي اقتصر على انشاء المستشفيات والمدارس الكرفانية.

وأضاف الجبوري ان الحكومة التركية تعتزم إقراض العراق مبلغ خمسة مليارات دولار لإعادة إعمار المناطق المحررة، على ان يتم تخصيص نصف المبلغ لإعمار مدينة الموصل.

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