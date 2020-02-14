إعادة أدوية بشرية وفاكهة البرتقال في منفذي طريبيل وزرباطية

2020/02/14 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعادت هيأة المنافذ الحدودية /منفذ طريبيل الحدودي عجلتين نوع (براد) محملة بأدوية بشرية المنشأ اردني...





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