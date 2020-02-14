وزير الاعمار: العراق يعاني أزمة بالقيادة وفقدان الرؤية والفوضى في الحراك السياسي

2020/02/14 | 16:30 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ بغداد

أكد وزير الاعمار والاسكان، بنكين ريكاني، اليوم الجمعة، أن العراق يعاني أزمة بالقيادة وفقدان الرؤية والفوضى في الحراك السياسي، فيما أشار إلى أنه لم تحدث أية حركة اصلاحية إلا وحاول البعض تحريفها نحو الاسوء.

وذكر بنكين ريكاني، على صفحته بموقع "فيسبوك"، أنه "لم ولن تَمُر أية محاولة لتشكيل حكومة إلا وكان هؤلاء بالمرصاد للقفز اليها بنفس المضامين او ربما أسوء ولكن بعناوين مختلفة"، مشيراً إلى أنه "لم ولن تَمُر أية محاولة للوحدة الوطنية إلا واستغلها اصحاب المصالح الضيّقة لاحداث المزيد من الانقسام".

وأضاف ريكاني، أن "العراق يعاني أزمة قيادة وفقدان الرؤية وفوضى في الحراك السياسي"، مبيناً أن "الجهل والحقد والجشع الداخلي أقوى تأثيراً من التآمر الخارجي، ولو عرف الناس كل الحقيقة ..



لَوَلٌوا فرارا".

بغداد اليوم - بغداد

رجح القيادي في تحالف القوى العراقية، صباح الكربولي، الجمعة (14 شباط 2020)، عقد جلسة برلمانية طارئة الأحد المقبل، لتمرير جزء من كابينة علاوي الوزارية.

وذكر الكربولي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، انه "من المرجح عقد جلسة

بغداد اليوم- خاص

أكد النائب المستقل باسم خشان، الجمعة (14 شباط 2020)، بان 90% من اعضاء مجلس النواب الحاليين لن يعودوا الى مقاعدهم في الانتخابات القادمة.

وقال خشان، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن" كل القوى السياسية قلقة من ملف الانتخابات

بغداد اليوم- متابعة

قالت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارنباور، الجمعة (14 شباط 2020)، إن برلمان بلادها وضع جدولاً زمنياً لتواجد القوات الألمانية في العراق.

وقالت كارنباور في مؤتمر صحفي لوزيري دفاع المانيا وامريكا على هامش اجتماع للتحال

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