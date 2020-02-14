2020/02/14 | 16:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المشهد السياسي الخميس 13 شباط 2020 الساعة 12:43 مساءً (عدد كشفت وسائل اعلام دولية، عن مصادر عراقية، أن المدعو محمد الكوثراني هو ظل وخليفة الجنرال قاسم سليماني .وأفاد المصدران، […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من هو خليفة “سليـماني” بــ العراق .. وما الذي دار بينه وبين “الصدر”؟!) نشر أولاً على موقع (تسريبات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من هو خليفة “سليـماني” بــ العراق .. وما الذي دار بينه وبين “الصدر”؟!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (تسريبات نيوز).