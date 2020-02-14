مجلس الشيوخ الأمريكي يصوت لصالح الحد من قدرة ترامب على التحرك عسكريا ضد إيران

2020/02/14 | 16:32 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وافق مجلس الشيوخ الأمريكي، الخميس، على مشروع قرار يمنع الرئيس دونالد ترامب من شن أي أعمال عسكرية ضد إيران.وجاءت الموافقة على مشروع القرار بأغلبية أعضاء المجلس، ذي الأكثرية للجمهوريين […]

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