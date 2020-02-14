بومبيو: البحرية الأميركية ضبطت 358 صاروخا إيراني الصنع وأسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين في اليمن

2020/02/14 | 16:32 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- “ساحات التحرير” قال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، الجمعة، إن البحرية الأميركية ضبطت 358 صاروخا إيراني الصنع وأسلحة أخرى في طريقها إلى الحوثيين في اليمن.وأضاف بومبيو في تغريدة عبر تويتر أن “هذا يعد مثالا آخر على أن الجمهورية … Readmore

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