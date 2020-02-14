تحالف القوى يشدد على تمثيل المكونات في حكومة علاوي

2020/02/14 | 16:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تحالف القوى العراقية، أنه لن يصوت على حكومة محمد توفيق علاوي،فيما أشار إلى أهمية تمثيل المكونات.

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