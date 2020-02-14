2020/02/14 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أقر مجلس الشيوخ الأميركي تشريعا يحد من قدرة الرئيس دونالد ترمب على شن حرب على إيران دون موافقة الكونغرس.

وصادق المجلس على التشريع الذي دعمه خمسة وخمسون عضوا، من بينهم ثمانية من الحزب الجمهوري، مقابل خمسة وأربعين، بعد ساعات من تحذير ترمب من أن هذه الخطوة ستجعل الولايات المتحدة أقل أمانا أمام إيران.

وكان مجلس الشيوخ قد صادق على مشروع القانون في كانون الثاني، بعدما أمر ترمب بقتل قائد فيلق القدس الإيراني، قاسم سليماني، ويتوقع أن يلجأ ترامب إلى حقه بالفيتو عندما يعرض عليه القانون في البيت الأبيض.

مرتبط

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعا يحد من قدرة ترمب على شن حرب على إيران) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مجلس الشيوخ الأميركي يقر تشريعا يحد من قدرة ترمب على شن حرب على إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).