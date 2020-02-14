الصليب الأحمر الدولي يحذر من تردي الوضع في ليبيا

2020/02/14 | 16:36 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة الصليب الأحمر الدولي من استمرار تردي الأوضاع في ليبيا بسبب عدم التمكن من فرض الاستقرار السياسي والإنساني في البلاد.

وقال رئيس المنظمة بيتر مورير، إن استمرار تدهور الأوضاع الأمنية في ليبيا سيدفع السكان الى الهروب الى خارج البلاد وسيتسبب بموجة نزوح جماعي جديدة نتيجة فقدان الناس للأمل بأن يكون لهم مستقبل في بلادهم، وعدم تمكن الجهات الحكومية من تصحيح مسار العمل السياسي وتجاوز الصعوبات.

ودعا مورير الجهات المعنية الى البحث عن حل توافقي ينهي الازمة، والى دعم النازحين وتوفير احتياجاتهم بشكل سريع لضمان عدم نزوحهم او هجرتهم الى مناطق ابعد.

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