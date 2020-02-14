بالفيديو.. نساء في مسيرة الجمعة يهتفن للصدر: “لبسنا العفة”

2020/02/14 | 16:42 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق شهدت صلاة الجمعة اليوم في عددٍ من المحافظات، حضوراً نسوياً مكثفاً بعد دعوتهن للمشاركة عبر صفحة صالح محمد العراقي المقربة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

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