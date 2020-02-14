4-5 مليارات خسائر شركات الطيران العالمية بسبب فايروس كورونا

2020/02/14 | 16:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- “ساحات التحرير” أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو”، الخميس، أن إيرادات شركات الطيران العالمية سجلت من جراء فيروس كورونا المستجد “تراجعا محتملا بما بين 4 إلى 5 مليارات دولار”.وقالت المنظمة الأممية إن “حوالي 70 شركة طيران ألغت جميع … Readmore

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