حكاية الداعية طارق رمضان: “فضيلة” الإسلاميين حين تنكشف عن حقيقتها.. “الرذيلة”

2020/02/14 | 16:44 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة- “ساحات التحرير” وجهت إلى الداعية الإسلامي طارق رمضان تهمتان إضافيتان بالاعتداء على امرأتين في 2015 و2016 في باريس لترتفع تهم الاغتصاب في حقه إلى أربع، بحسب تصريحات محاميه لوكالة فرانس برس.وينفي رمضان أن يكون أقدم على الاعتداء على … Readmore

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