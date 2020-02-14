مكافحة إجرام بغداد: القبض على عصابة متورطة بقتل مواطن وإحراق جثته

2020/02/14 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، عن القاء القبض على عصابة متورطة بقتل مواطن، وسرقة مبلغ من المال كان بحوزته.

وأشارت المديرية في بيان، الى تلقي مكتب باب الشيخ لمكافحة الإجرام، معلومات حول وجود جثة متفحمة داخل إحدى الشقق السكنية، تم على اثرها تشكيل فريق عمل، والذي تبين له وبعد جمع المعلومات والتحري، ان الحادث مفتعل، وتمكن من التوصل الى الجناة والقبض عليهم، مبينة ان الجناة اعترفوا خلال التحقيق، بقتل المجنى عليه وسرقة مبلغ ثلاثة ملايين دينار عراقي وجهاز هاتف، والاعتداء عليه ثم حرق جثته لإخفاء معالم الجريمة.

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