شرطة ذي قار تعتقل اثنين من المتاجرين بالمخدرات وبحوزتهما 1400 حبة مخدرة

2020/02/14 | 16:45 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت مديرية شرطة محافظة ذي قار، عن إلقاء القبض على اثنين من المتاجرين بالمواد المخدرة في المحافظة.

وأوضحت المديرية في بيان، ان مفارز قسم مكافحة المخدرات تمكنت وبناء على معلومات استخبارية دقيقة، وبعد توفر معلومات مؤكدة، عن قيام شخصين ببيع وتعاطي الحبوب المخدرة في مدينة الناصرية، تمكنت من القبض عليهما وبحوزتهما ألف واربعمئة حبة مخدرة من نوع كبتاجون، والمعروف محليا “بالكبتي”، مشيرة الى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما، وإحالتهما الى الجهات المعنية.

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