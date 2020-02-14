بالصور.. كاظم الساهر يوجه رسالة للمتظاهرين

2020/02/14 | 16:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعةحرص الفنان العراقي كاظم الساهر ، على توجيه رسالة إلى المتظاهرين السلميين، خلال حفله الذي أقيم، أمس الخميس، على مسرح مدينة الملك عبد الله الاقتصادية فى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، بمناسبة عيد الحب، موجها لهم التحية على عطائهم ومطالبتهم بحقوقهم وبحقوق الآخرين وحقوق الأطفال.و قال الساهر، أمام المئات من جماهير الحفل: "من خلالكم أقدم تحية لشباب العراق، وهم يحتفلون بعيد الحب بساحاتهم وإيمانهم، بعطائهم وبمطالبتهم بحقوقهم وبحقوق الآخرين وحقوق الأطفال، الله يحفظ بلدنا ويرعاها، الله يحفظهم".

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