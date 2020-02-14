مسيرة في الديوانية للمطالبة بتشكيل حكومة بعيدا عن المحاصصة

2020/02/14 | 16:46 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادنظم المئات من متظاهري محافظة الديوانية، اليوم الجمعة، مسيرة للمطالبة بتشكيل الحكومة الانتقالية بعيدا عن المحاصصة الطائفية.وقال مراسل "كلكامش برس" ان المئات من متظاهري محافظة الديوانية، نظموا مسيرة انطلقت من شارع المواكب الحسينية إلى ساحة اعتصام شهداء ٢٥ تشرين للمطالبة بتشكيل الحكومة بعيدا عن الأحزاب السياسية والمحاصصة.وأضاف إن المتظاهرين طالبوا ايضا بإجراء انتخابات مبكرة واختيار رئيس وزراء مستقل وتنفيذ مطالب ساحات الاعتصام.

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