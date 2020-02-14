2020/02/14 | 16:48 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تختار حارس مرمى الشرطة احمد باسل ضمن أفضل تشكيلة بالجولة الاولى من دوري ابطال آسي

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تختار حارس مرمى الشرطة احمد باسل ضمن أفضل تشكيلة بالجولة الاولى من دوري ابطال آسيا) نشر أولاً على موقع (الرياضة الان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللجنة الفنية بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم تختار حارس مرمى الشرطة احمد باسل ضمن أفضل تشكيلة بالجولة الاولى من دوري ابطال آسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الرياضة الان).