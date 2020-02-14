المرجعية الدينية العليا: المصالح الشخصية والضيقة سمة من تحمّل المسؤولية وبيده السلطة في العراق

2020/02/14 | 16:52 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: أكدت المرجعية الدينية العليا ان العملية السياسية انحرفت عن مسارها الصحيح، وان البحث عن المصالح الشخصية يضر بالمصالح العامة.وقال ممثل المرجعية الشيخ عبد المهدي الكربلائي،في خطبة الجمعة في الصحن الحسيني الشريف بكربلاء :” ان المصالح الشخصية والضيقة سمة … Readmore

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