الثلوج تتسبب بخسائر مادية كبيرة في قضاء سوران

2020/02/14 | 16:52 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت السلطات في إقليم كردستان، عن حجم الاضرار المادية في قضاء سوران، والتي خلفتها موجة الثلوج التي اجتاحت المنطقة مؤخرا.

وأشار مدير الدفاع المدني بالقضاء العميد عماد كنعان في تصريح، الى تعرض معرضين لبيع السيارات، وقاعة للمناسبات، ومعرضين لبيع الافرشة والسجاد، الى اضرار مادية متفاوتة، بسبب انهيار أجزاء من سقوفها، إضافة الى تهدم منزل أحد المواطنين وعدد من المحال التجارية، نتيجة شدة الرياح وتراكم كميات كبيرة من الثلوج عليها.

وكان إقليم كردستان قد تعرض خلال الأيام الماضية، الى موجة من الثلوج والصقيع وانخفاض درجات الحرارة، أدت الى تعطيل الدوام لعدة أيام، وتوقف الحركة في منفذ حاج عمران الحدودي، ووقوع العديد من الحوادث المرورية.

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