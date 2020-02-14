2020/02/14 | 16:55 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شاهد : كل ساعتين أغنية..رامي جمال يطرح «لقلبك سلام» على يوتيوب (المستقلة) – منى شعلان/طرح المطرب المصري رامي جمال ، منذ قليل ، أغنية جديدة بعنوان “لقلبك سلام” عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهي ضمن ألبوم “أنا لوحدي” .وقد طرح رامي ، ثلاث أغنيات بالإضافة لتلك الأغنية، وهم سقف ، وأنا […]

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