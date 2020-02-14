2020/02/14 | 16:58 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأناضول: إسقاط هليكوبتر لقوات الحكومة السورية في إدلب هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/14 | 16:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الأناضول: إسقاط هليكوبتر لقوات الحكومة السورية في إدلب) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الأناضول: إسقاط هليكوبتر لقوات الحكومة السورية في إدلب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).