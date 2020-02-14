انطلاق مسيرة حاشدة من ساحة ام البروم نحو اعتصام فلكة البحرية وسط البصرة

2020/02/14 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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انطلاق مسيرة حاشدة من ساحة ام البروم وسط البصرة نحو اعتصام فلكة البحرية وسط البصرة

بغداد اليوم- بغداد

أعادت هيأة المنافذ الحدودية /منفذ طريبيل الحدودي عجلتين نوع (براد) محملة بأدوية بشرية المنشأ اردني لعدم وجود إجازة استيراد خاصة بها.

وبحسب بيان صادر من الهيأة، فانه "تم إعداد محضر أصولي وإعادتها إلى الجانب الأردني عبر مد

بغداد اليوم-بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الجمعة (14 شباط 2020)، انقاذ ستة أشخاص بعد تعطل المصعد بهم داخل مستشفى الكاظمية في بغداد.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "غيارى الدفاع المدني في بغداد الكرخ، أنقذوا ستة أشخاص، أ

بغداد اليوم - ديالى

أكد مسؤول حكومي في محافظة ديالى، الجمعة (14 شباط 2020)، بان ثاني اهم منفذ حدودي مع إيران شرق المحافظة يعاني سبات.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "منفذ

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