موعد مباراة ريال مدريد القادمة مع سيلتا فيجو والقنوات الناقلة

2020/02/14 | 17:01 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم/ متابعة

يستعد فريق نادي ريال مدريد لمباراة مهمة جداً على ملعبه، سانتياجو بيرنابيو ضد سيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني.

ويعيش الميرينجي أوقاتاً رائعة في الآونة الأخيرة، بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية، ثم انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من الغريم التقليدي، برشلونة، باستثمار سقوط البرسا على يد الخفافيش في لقاء ملعب مستايا.

واستطاع فريق العاصمة الإسبانية تحقيق 7 انتصارات في آخر 8 مباريات لعبها في كل المسابقات، حيث انهزم فقط في مباراة ربع نهائي كأس ملك إسبانيا أمام ريال سوسييداد، في اللقاء الذي أشرك فيه المدير الفني الفرنسي، زين الدين زيدان، العديد من العناصر البديلة من أجل إراحة الأساسيين.

مباراة ريال مدريد القادمة ستكون ضد سيلتا فيجو في ملعب البيرنابيو مساء الأحد القادم، في تمام الساعة 11 بتوقيت بغداد المحلي، وستذاع على قناة بي إن سبورتس 3 المخصصة لنقل مباريات الدوري الإسباني.

وكان لقاء الدور الأول بين الفريقين قد انتهى بفوز الريال بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف وحيد.

بغداد اليوم/ متابعة

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وكان

بغداد اليوم- خاص

يغادر مساء اليوم الجمعة، (14 شباط 2020)، وفد فريق الشرطة بكرة القدم الى مدينة اربيل ، قبل ملاقاة فريق الوحدة الاماراتي على ملعب فرانسو حريري يوم الاثنين المقبل في الجولة الثانية من منافسات فرق المجموعة الاولى بدوري ابطال آسيا.

و

بغداد اليوم/ متابعة

يستعد نادي برشلونة الاسباني لملاقاة خيتافي، يوم السبت المقبل، على أرضية ملعب الكامب نو، ضمن منافسات الجولة 24 من مسابقة الدوري الإسباني، في لقاءٍ لن يكون سهلاً للفريق الكتالوني.

وكان برشلونة قد انتصر خلال الجولة الماضية، على

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