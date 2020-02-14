المرجعية تعود للاضراب :الخطبة تخلو من بيان المرجع

2020/02/14 | 17:02 - المصدر: تسريبات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلت خطبة صلاة الجمعة، في الصحن الحسيني بكربلاء، الجمعة (14 شباط 2020)، من بيان المرجع الديني الأعلى بالنجف، علي السيستاني، فيما خصص ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي للحديث عن المنظومة […]

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