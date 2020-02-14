بالوثيقة.. سفارة تركيا ببغداد للعراقيين تعلن إلغاء الفيزا الالكترونية

2020/02/14 | 17:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السفارة التركية في بغداد، اعتماد اسلوب جديد في منح تأشيرات الدخول للمسافرين العراقيين اعتباراً من ابريل/ نيسان المقبل.وقالت السفارة في بيان أطلعت عليه “يس عراق”، انه “من المزمع الغاء التأشيرة الالكترونية نوع C والتي تمنح للمواطنين العراقيين من حملة الجواز العمومي والراغبين بالسفر الى تركيا في 15 أبريل / نيسان 2020”.واضاف […]

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