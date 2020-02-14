حاجي زادة: يجب ان نتحد من اجل طرد اميركا من المنطقة

2020/02/14 | 17:05 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد قائد القوة الجوفضائية بالحرس الثوري العميد “امير علي حاجي زادة” ضرورة تظافر جهود دول محور المقاومة من اجل اخراج اميركا من المنطقة والقضاء على الكيان الصهيوني.واكد حاجي زادة، مرة اخرى على ضرورة طرد العسكريين الاميركيين الارهابيين من منطقة الشرق الاوسط.وقال: ان جميع دول محور المقاومة متحدة، ويجب ان تتظافر […]

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