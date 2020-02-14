كاظم الساهر يوجه كلمة للمحتجين العراقيين من على خشبة مسرح في السعودية بمناسبة عيد الحب

2020/02/14 | 17:13 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [متابعة-اين]وجه الفنان كاظم الساهر رسالة للمحتجين في العراق، وذلك خلال اعتلائه خشبة المسرح أمام الجمهور السعودي في مدينة جدة الساحلية الغربية، بحفل تزامن مع عيد الحب ليلة الخميس.

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