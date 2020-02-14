شركة “مايكروسوفت” للتكنولوجيا تخسر 17 مليار دولار في خمس دقائق

2020/02/14 | 17:13 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واشنطن- وكالات خسرت شركة مايكروسوفت للتكنولوجيا ما يقدر بـ 17 مليار دولار من قيمتها السوقية بعد خمس دقائق فقط من أمر قضائي، الخميس، بتعليق عقد ضخم للشركة مع وزارة الدفاع الأميركية، البنتاغون.وقد صدر الأمر القضائي بعدما زعمت شركة أمازون … Readmore

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