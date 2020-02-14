في كربلاء.. السياحة تُحذّر من “كورونا”

2020/02/14 | 17:13 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد – الحل العراق في خطوة هي الأول من نوعها تصدر في #العراق بشأن فيروس #كورونا، بعد انتشاره بشكل لافت في عدّة دول، حذّرت “هيئة السياحة” في محافظة #كربلاء، اليوم […]

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