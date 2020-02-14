موعد مباراة ريال مدريد القادمة مع سيلتا فيجو والقنوات الناقلة

2020/02/14 | 17:15 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة يستعد فريق نادي ريال مدريد لمباراة مهمة جداً على ملعبه، سانتياجو بيرنابيو ضد سيلتا فيجو ضمن منافسات الدوري الإسباني.ويعيش الميرينجي أوقاتاً رائعة في الآونة الأخيرة، بعد تحقيق لقب كأس السوبر الإسباني على حساب أتلتيكو مدريد في المباراة النهائية، ثم انتزاع صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني من الغريم التقليدي، برشلونة، باستثمار سقوط […]

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