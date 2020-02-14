علاوي: الاعتداءات على المتظاهرين لم تحدث حتى في الانظمة الدكتاتورية

2020/02/14 | 17:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادادعى رئيس ائتلاف الوطنية، اياد علاوي، اليوم الجمعة، ان حجم الاعتداءات على المتظاهرين لم تحدث حتى في ظل الأنظمة الدكتاتورية.وغرد علاوي على حسابه الشخصي في موقع "تويتر" وتابعتها "كلكامش برس" قائلا ان "كمية وحجم الاعتداءات التي يتعرض لها المتظاهرون السلميون لم يشهده التأريخ حتى في عهد الانظمة الدكتاتورية التي حكمت العراق".وأضاف "تأكدوا، سنلاحق المعتدين وحماتهم والساكتين عنهم قانونياً ولن يفلت احدٌ من العقاب".

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