ألمانيا تضع جدولاً زمنياً لتواجد قواتها في العراق

2020/02/14 | 17:17 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ب غداداكدت وزيرة الدفاع الألمانية، أنغريت كرامب كارنباور، اليوم الجمعة، ان برلمان بلادها وضع جدولاً زمنياً لتواجد القوات الألمانية في العراق.وذكرت كارنباور في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع للتحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي، إن "المانيا تشارك بمحاربة داعش في العراق وسوريا وهذه العمليات تتم من تحالف الناتو في العراق".وأضافت، أن "القوات الألمانية ستبقى في العراق، وانه لا يوجد فريق سيحل محل فريق آخر، وهذا جزء من صلاحيتنا".وتابعت كارنباور إلى أن البرلمان الألماني وضع جدولاً زمنياً لوجود قوات بلاده في العراق.وأوضحت وزيرة الدفاع الألمانية، أن بلادها تشارك في الحرب على داعش، وهذا يشكل الحرب الحقيقية "لإنهاء دولة الخلافة المزعومة".وبينت أن بلادها تقوم أيضاً بتطوير القدرات القتالية للقوات العراقية.وأشارت كارنباور إلى أن "القيادات العسكرية في التحالف الدولي ستناقش تغيير المهام في عمليات محاربة داعش".

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